Palazzetto e nuovo impianto in Q4, pronta la convenzione con “Sport e Salute spa”

LATINA – La giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato, su indicazioni dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, lo schema di convenzione con “Sport e Salute spa” che consentirà alla società di promuovere le attività sportive, nell’ottica dell’inclusione, e di coadiuvare l’ente nella realizzazione di opere e di nuovi impianti programmati dall’amministrazione comunale.

Nel dettaglio, la convenzione agevolerà il Comune nella rigenerazione del palazzetto di via dei Mille, attualmente chiuso per inagibilità, con il consolidamento del piano interrato, il cui importo necessario stimato è di circa 1.7 milioni di euro, e nella realizzazione di un nuovo impianto nel quartiere Q4, in adiacenza alla struttura outdoor finanziata con il Pnrr, in grado di accogliere diverse discipline agonistiche ed amatoriali per far fronte alle diverse richieste che pervengono dai residenti, associazioni di cittadini e società sportive per favorire e promuovere le attività sportive e di inclusione sociale.

Sport e Salute spa è una società pubblica italiana, al 100% del ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa dello sport in Italia. “La convenzione con il Comune di Latina è una novità a livello nazionale, che non ha precedenti”, ha sottolineato il sindaco Celentano.

“La delibera di giunta, approvata oggi pomeriggio, risponde – ha spiegato la prima cittadina Celentano – all’esigenza di risolvere, nel più breve tempo possibile, la problematica relativa alla carenza di strutture sportive, particolarmente accentuata dalla chiusura per inagibilità del palazzetto di via dei Mille. Come amministrazione comunale, conformemente alle linee di mandato, crediamo molto nella promozione sportiva, quale strumento di inclusione e coesione sociale. Lo sport è leva di sviluppo sociale del territorio e da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa. Per queste ragioni ci siamo attivati presso ‘Sport e Salute’ che ha il compito di attuare la politica pubblica sportiva”.

“L’accordo che il sindaco Celentano andrà presto a sottoscrivere con ‘Sport e Salute spa’ – ha aggiunto l’assessore Chiarato – fa parte di un sistema di strategie che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo per superare le criticità relative all’impiantistica sportiva. Ringrazio gli uffici dei dipartimenti Sport, Lavori pubblici e Manutenzioni che in pochissimo tempo hanno lavorato alacremente per mettere a puntino lo schema di convenzione approvato oggi. Il kow how maturato e l’esperienza acquisita nell’ambito del Pnrr da ‘Sport e Salute spa’ rappresentano una garanzia per il Comune”.