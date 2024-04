Per il Cisterna Volley match in casa della Lube

CISTERNA DI LATINA – Dopo l’entusiasmante vittoria in rimonta strappata in casa con il Padova (3-1) il Cisterna Volley si prepara a vivere la penultima sfida del girone dei play-off quinto posto, la coda della stagione di Superlega Credem Banca che dà diritto a giocare la prossima Cev Challenge Cup. Domani (domenica) alle 18:00 il Cisterna sarà impegnato all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per il match in casa della Lube.

Questo sarà il terzo confronto stagionale tra i due Club: finora ha avuto la meglio la formazione biancorossa, ma il momento è particolare perché i vicecampioni d’Italia vengono da due stop e dalle dimissioni di Chicco Blengini. Umore opposto per i pontini, che dopo aver preso un punto a Modena hanno recuperato e superato Padova, rivale che dopo un set sembrava tenere ben salde le redini della gara. «Arriviamo da una bella vittoria arrivata in rimonta, davanti ai nostri tifosi, ma ora abbiamo un altro appuntamento complicato perché andiamo a giocare in casa della Lube, una formazione che non sta attraversando un buon momento – chiarisce Theo Faure – in questa fase i nostri avversari non hanno vinto molto e sono sicuro che vorranno conquistare una vittoria in casa. Questa per noi è sicuramente una partita molto importante, sicuro ci teniamo a vincere ma sono sicuro che sarà una partita difficile per noi».

Cisterna è terza a quota quattro punti con una lunghezza in più dei biancorossi, fermi a tre come Padova. L’unico ex è Michele Baranowicz, alla Lube nel biennio 2013/14-2014/15. Due biancorossi hanno trascorsi nel volley pontino, ma non con questo Club, si tratta di Luciano De Cecco e Ivan Zaytsev.

«Riguardo la partita contro Padova devo ammettere che sono contento perché è vero che non abbiamo iniziato molto bene ma alla fine quello che è importante è stata la nostra reazione e poi l’atteggiamento che abbiamo avuto fino alla fine – ha aggiunto il posto due francese – per noi quella era forse l’ultima partita in casa ed era importante giocarla così bene». Poi il giocatore della nazionale transalpina conclude analizzando il suo momento. «Io mi sento molto bene, ho un ritmo di gioco un po’ particolare e per questo la vittoria in casa è stata molto importante, anche per continuare a lavorare bene»

A Civitanova Marche scalpitano dalla voglia di giocare e vincere questa partita. «In casa con Cisterna scenderemo in campo giocando al massimo, come se fosse l’ultima partita della nostra vita – ha assicurato Alex Nikolov (Lube) – Non esiste che la Lube chiuda i match senza riuscire a replicare, sentiamo il bisogno di far vedere di che pasta siamo fatti. Cerchiamo la vittoria, vogliamo riscattarci».

Domenica 14 aprile 2024, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley

Arbitri: Simbari Armando, Clemente Andrea (Toni Fabio)

Video Check: Perotti Marco

Segnapunti: Santinelli Cristina

Diretta VBTV

PRECEDENTI: 2 entrambi vinti da Cucine Lube Civitanova. In campo anche l’ex Michele Baranowicz a Lube nel 2013/14, 2014/15