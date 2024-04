LATINA – Prima riunione del coordinamento provinciale di Forza Italia a Latina. All’incontro hanno partecipato oltre al coordinatore provinciale, Giuseppe Di Rubbo, l’assessore regionale, Giuseppe Schiboni, il consigliere regionale, Angelo Tripodi e il parlamentare europeo, Salvatore De Meo. All’ordine del giorno la ratifica dei componenti del Coordinamento provinciale, dei responsabili delle funzioni e dei delegati dei Comuni di Latina Aprilia Terracina, Fondi, Formia, Gaeta e Cisterna e la nomina dei delegati comunali di Sezze, Ponza, Ventotene, Campodimele e San Felice Circeo. Il coordinatore provinciale Di Rubbo ha annunciato che presto a Latina sarà aperta la sede di Forza Italia che sarà punto di riferimento per i cittadini e per tutti i componenti del partito. La riunione che ha visto una grande partecipazione è stata l’occasione per affrontare la definizione e programmazione delle giornate del tesseramento e delle iniziative da mettere in campo sul territorio in vista delle elezioni europee di giugno. “Sono molto soddisfatto del percorso che stiamo portando avanti – ha spiegato Di Rubbo – all’insegna della condivisione e dell’ inclusione. C’è tantissimo fermento e voglia di essere parte di Forza Italia in ogni Comune della nostra provincia.

Catalizzare questo entusiasmo, renderlo operativo nell’interesse delle nostre comunità è la priorità che come squadra intendiamo perseguire.

Siamo un partito aperto in cui tutti coloro che vogliono partecipare troveranno sempre le porte aperte ed il ruolo che più gli è proprio”.

In vista delle elezioni europee saranno organizzati eventi nel comune di Fondi, di Latina e di Aprilia. “Abbiamo di fronte – conclude Di Rubbo – una sfida importantissima che si chiama elezioni europee. C’è tanto entusiasmo intorno al nostro candidato ed euro parlamentare uscente, Salvatore de Meo. Il partito è compatto e il nostro compito è fare arrivare alle comunità che rappresentiamo l’importanza di andare a votare per tenere alta la nostra voce in Europa. Sono certo che riusciremo in questa impresa all’insegna delle innate capacità umane, politiche ed amministrative di De Meo e, soprattutto, dei valori che Forza Italia incarna a tutti i livelli”.

Lo dichiara in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia Latina, Giuseppe Di Rubbo