Roccagorga, muore in un incidente stradale la 50enne Eleonora Ludovici

ROCCAGORGA – Tragico incidente ieri pomeriggio su via Torretta Rocchigiana nel comune di Priverno. Una donna di 50 anni, Eleonora Ludovici, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava con la figlia 12enne ed è morta sul colpo. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla donna, molto conosciuta sia a Roccagorga, dove viveva con la sua famiglia, sia a Priverno. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno svolto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

In macchina con la donna anche la figlia 12enne, rimasta lievemente ferita nel sinistro, ma in stato di shock.

La notizia si è diffusa rapidamente e il Comune di Roccagorga ha deciso di annullare la cerimonia per gli 80 anni dall’uccisione di due bambini, i F.lli Bartolomeo e Giovan Battista Rossi, in cui era prevista la presenza dei ragazzi della scuola che frequenta la figlia della donna. Tantissimi i commenti sui social, a partire dallo stesso Comune di Roccagorga: “Un tempo veramente crudele, Eleonora perde la vita in un incidente stradale. Una Comunità attonita, incredula alla notizia che rapidamente si è diffusa quasi a non voler credere che fosse veramente accaduto. Purtroppo la giovane vitalità di Eleonora si è fermata sul quell’asfalto freddo. Un dolore immenso, improvviso da togliere il fiato. Difficile trovare le parole di conforto per la sua famiglia, per Sandro e i loro due figli, per i genitori ed i familiari tutti a cui tutta l’Amministrazione e la comunità intera si unisce in un abbraccio immenso. Domani ricorrevano gli 80 anni dall’uccisione di due bambini, i F.lli Bartolomeo e Giovan Battista Rossi, come Amministrazione unitamente alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Roccagorga-Maenza, è stato deciso di annullare la cerimonia in cui era prevista la presenza dei ragazzi della scuola che frequenta Elena.

Oggi è il momento del dolore collettivo che non lascia spazio ad altri pensieri, il tempo aiuterà a riprendere per mano il cammino della vita che continua nel ricordo del vissuto. La terra ti sarà lieve nel riposare in pace mentre voli nel cielo inaspettatamente”.

Anche la sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia commenta: ““La nostra comunità è immensamente addolorata per il tragico incidente d’auto, accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, a Priverno, a causa del quale ha perso la vita la signora Eleonora Ludovici, mentre percorreva via Torretta Rocchigiana. Eleonora – scrive la prima cittadina – era residente a Roccagorga, ma era conosciuta e stimata anche a Priverno. Siamo vicini e abbracciamo con affetto il marito, la figlioletta, il figlio Alessandro, alunno del nostro Istituto superiore, e tutti i suoi familiari ed amici. Esprimiamo vicinanza anche all’intera comunità di Roccagorga”.