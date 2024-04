Sabaudia, rapinatore armato in spiaggia minaccia una coppia

SABAUDIA – Con una pistola sulla spiaggia di Sabaudia ha minacciato una coppia. E’ accaduto ieri al tramonto quando un uomo con il volto travisato ha estratto l’arma puntandola contro i due coniugi entrambi residenti nella città delle dune chiedendo di consegnare il portafogli. Durante la colluttazione che ne è seguita, il rapinatore ha colpito l’uomo alla testa con il calcio della pistola per poi darsi alla fuga prima a piedi e poi a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce.

Sono tutt’ora in corso accertamenti della locale Stazione per l’identificazione dell’autore.