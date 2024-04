Sincronizzato, le giovanissime di ASD Aquaria sono campionesse regionali

PONTINIA – Sabato 6 e domenica 7 aprile si é svolta la seconda prova del campionato serie B Confsport di nuoto sincronizzato presso la piscina federale di Viterbo. Soddisfatta l’ASD Aquaria di Pontinia che ha partecipato con la categoria Giovanissime (8 anni), Ragazze (dai 12 ai 15 anni) e Juniores-Assolute (15-16 anni).

Le Aquariane riportano infatti a casa un argento nel solo Giovanissime di Priscilla Cerocchi, un bronzo nel solo Giovanissime di Celeste Quaranta, un oro nella specialità di doppio di Celeste Quaranta e Priscilla Cerocchi, un oro nel trio composto da Priscilla Cerocchi, Celeste Quaranta e Mariassunta Mollicone, un argento per il trio Giovanissime formato da Martina Marussi, Elisa Zaina e Noemi Martella, ed infine un oro per l’esercizio di squadra che consegna alle atlete pontine il titolo di campionesse regionali.

Nella categoria ragazze, composta da Helena Iacovacci, Gaia Bellato, Esmeralda Gasparutti, Sophie Troiani, Giulia Sesselego, Sofia Sesselego, Sofia Rigoni e Sarà Martella, argento per la squadra nella specialità libero combinato.

Infine, nella categoria juniores e assolute, argento nel solo per Valeria De Andreis, oro nel doppio composto da Aurora Iacovacci e Roberta Maiorino, oro nel trio di Aurora Iacovacci, Roberta Maiorino e Valeria De Andreis e argento nell’esercizio libero combinato di squadra per Valeria De Andreis, Roberta Maiorino, Aurora Iacovacci, Helena Iacovacci, Lavinia Fiori, Gaia Bellato ed Esmeralda Gasparutti.

Soddisfatta l’allenatrice Alice Pelucchini: “Le ragazze si impegnano, tanto e costantemente e i risultati si vedono. E’ stata e continua ad essere una buona stagione ma rimaniamo concentrate per i futuri appuntamenti”.