Tavolo per lo sviluppo economico della provincia di Latina, costituiti i gruppi di lavoro

LATINA – Si è svolta nella sede della Camera di Commercio Frosinone Latina la riunione costitutiva dei gruppi di lavoro del tavolo tecnico per lo sviluppo economico della provincia di Latina, istituito lo scorso 11 marzo. E’ stata ribadita la necessità di sviluppare una visione di insieme che, valorizzando il dato territoriale, possa esprimere un coordinamento con le politiche e la pianificazione a livello regionale. Dal lavoro dei gruppi di lavoro scaturiranno le proposte da sottoporre all’amministrazione regionale, coinvolgendo in particolare l’assessore e vicepresidente Roberta Angelilli, nonché la presidente della commissione Semplificazione amministrativa Marika Rotondi.

“Vale la pena di precisare – si legge in una nota del promotore del tavolo, il consigliere regionale Enrico Tiero – che il lavoro dei singoli gruppi, una volta concluso, verrà comunque condiviso in maniera collegiale. Ogni membro potrà dunque apportare il suo contributo al documento finale stilato da ciascun gruppo.

Questo il quadro dei gruppi tecnici di lavoro:

1. Infrastrutture, Sviluppo Industriale e Manifatturiero: Questo gruppo dovrà focalizzarsi sulle strategie per attrarre nuove industrie, sostenere la crescita delle imprese manifatturiere esistenti e promuovere l’innovazione nel settore.

2. Turismo e Cultura: l’obiettivo è concentrarsi sullo sviluppo di programmi turistici sostenibili, sull’implementazione di iniziative culturali per promuovere il territorio e sull’ottimizzazione delle risorse per attrarre visitatori.

3. Agricoltura e Sviluppo Rurale: si dovrà occupare di promuovere pratiche agricole sostenibili, di supportare la diversificazione economica nelle zone rurali e di migliorare l’accesso ai mercati per i produttori locali.

4. Formazione, Innovazione e Tecnologia: l’intento sarà quello di esplorare opportunità per favorire l’adozione di nuove tecnologie tra le imprese locali, promuovere l’istruzione e la formazione professionale nel settore tecnologico e stimolare la creazione di startup innovative.

5. Commercio e artigianato: si punta alla promozione degli scambi commerciali, dell’ottimizzazione delle attività locali e dell’analisi delle esigenze del settore commerciale, nonché delle attività artigianali e botteghe storiche.

6. Snellimento burocratico: Analisi delle procedure esistenti e proposte di semplificazione.

“La loro funzione sarà anche quella di diventare un luogo di dialogo tra enti comunali e gli altri Enti territoriali, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, Sindacati e in generale tra tutti coloro che hanno o possono avere un ruolo nell’individuare azioni volte ad affrontare le crisi dei settori in corso -ha affermato il presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive Enrico Tiero- Inoltre, il Tavolo si propone di agire in una logica preventiva e strategica, per definire linee di supporto e per elaborare, in prospettiva territoriale provinciale, possibili proposte di rafforzamento del tessuto produttivo con il fine ultimo di sostenerne la ripresa, la crescita e lo sviluppo economico e sociale. Le principali funzioni dei Gruppi di lavoro saranno: generare azioni che intendono agire concretamente su alcuni elementi dell’andamento economico della filiera/settore; approfondire i singoli ambiti individuati, attivare competenze tecniche specifiche, monitoraggi tematici, condividere e mettere in rete gli strumenti esistenti dei diversi soggetti, redigere proposte di intervento. Avvieremo un gioco di squadra tra tutti gli stakeholders, con l’obiettivo di arrivare ad una sintesi tra le proposte e la stesura di un documento da sottoporre all’assessore Angelilli e all’amministrazione regionale”.