APRILIA – Ha tentato di estorcere al nonno novantenne dei buoni fruttiferi e dei monili in oro, minacciandolo con un cacciavite. Un 28enne di Aprilia, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di tentata estorsione aggravata. Per il ragazzo è stato subito disposto il trasferimento nel carcere di Latina.