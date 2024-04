Tentato omicidio di una donna in un regolamento tra bande: due arresti ad Aprilia

APRILIA – in aggiornamento – Uno scontro tra due diversi gruppi criminali all’origine del grave ferimento di una ragazza avvenuto lo scorso anno ad Aprilia, episodio che ha visto questa mattina a conclusione delle indagini, l’esecuzione da parte dei carabinieri del reparto territoriale di due ordinanze cautelari in carcere nei confronti di altrettanti uomini ritenuti responsabili di tentato omicidio. Secondo le prime informazioni la giovane un anno fa fu ferita accidentalmente mentre si trovava in auto con gli arrestati, nel corso di un conflitto a fuoco tra bande rivali che operano sul territorio di Aprilia. Uno dei due uomini finiti in manette è un volto noto alle forze dell’ordine per precedenti.

