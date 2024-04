Truffe agli anziani, quella dell’incidente la più usata. E c’è chi si spaccia per carabiniere o poliziotto

LATINA – Nuova impennata di truffe agli anziani in provincia di Latina, le tecniche sono più o meno sempre le stesse con alcune varianti che garantiscono l’effetto sorpresa e fanno leva sulla fragilità di fronte agli affetti più cari. Un nipote o un figlio che ha avuto un grave incidente stradale e per non essere arrestato deve pagare una somma di denaro alla parte offesa; il finto amico che ti ferma per strada avendo informazioni che traggono in inganno, ma che vuole solo carpire la fiducia, un pacco da ritirare per conto di un parente stretto, donne che di spacciano per collaboratrici domestiche del piano di sopra e per entrare in casa fingono di aver fatto cadere un oggetto, magari un anello, sul balcone di sotto e chiedono di recuperarlo, finti operatori di luce, acqua, gas e poi sms ai quali si chiede di rispondere per ottenere servizi di tutela che al contrario non sono altro che truffe. Insomma i sistemi sono tanti e spesso gli anziani ci cadono. Negli ultimi giorni sono state tante le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine e i carabinieri hanno anche diffuso un video che contiene tutti i consigli utili a evitare di caderci.

Spesso i truffatori si presentano come personale in servizio nelle forze dell’ordine o come incaricati di pubblico servizio per indurre le vittime a consegnare o inviare attraverso bonifici, del denaro.

I CONSIGLI – “Al fine di contrastare non solo queste tecniche, ma in generale il fenomeno delle truffe è consigliato – spiegano i carabinieri – diffidare degli sconosciuti, non fornire informazioni personali o finanziare (codici o dati bancari), verificare l’identità e in caso di dubbi contattare immediatamente il 112, informare i familiari soprattutto se riguarda un evento cui vengono coinvolti loro stessi e tenersi sempre informati sui nuovi metodi truffaldini.