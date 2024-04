Terracina, ruba la bici elettrica di uno studente nel cortile di scuola: arrestato

TERRACINA – Ruba la bici elettrica di uno studente nel cortile della scuola, ma grazie alla collaborazione di un cittadino, viene arrestato. I fatti sono accaduti a Terracina, nel parcheggio dell’istituto Don Milani dove un uomo ha visto un individuo sospetto aggirarsi nell’area, quindi salire in sella ad una bicicletta elettrica e allontanarsi velocemente, e ha chiamato il 112. Accertato che la bici era di proprietà di uno studente e avendo una descrizione sia del mezzo che della persona che lo aveva rubato, la Volante del commissariato di P.S. di Terracina guidata dal sistema di geolocalizzazione di cui era dotata la bici, ha iniziato le ricerche.

Il Gps ha consentito infatti alla polizia di seguire il ladro che si stava dirigendo verso Fondi, percorrendo l’ Appia, e a quel punto per le ricerche si è aggiunta anche la pattuglia del Commissariato di P.S. di Fondi che dopo qualche minuto ha notato l’uomo alla guida della bicicletta elettrica nera e lo ha bloccato. Nello zaino che il “ciclista” aveva in spalla c’erano anche due cacciaviti e una tenaglia, utilizzati per rompere il lucchetto e sottoposti a sequestro.

L’uomo un cittadino di origini marocchine di 39 anni noto per numerosi precedenti penali e di polizia è stato arrestato ed è in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima in programma domattina.

Lo studente invece è potuto tornare in possesso della sua e-bike.