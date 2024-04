Terracina, uomo salvato dalla Guardia costiera in mare

TERRACINA – Un uomo è stato salvato dalla Guardia Costiera di Terracina dopo una segnalazione circa la presenza di un uomo in acqua in stato confusionale davanti al tratto più orientale del Lungomare Circe. Valutate le condizioni meteo, caratterizzate da vento teso da libeccio e onda frangente nell’area più prossima alla spiaggia, è stato disposto l’invio sul posto di pattuglie terrestri

e del battello GCB117, mezzo veloce particolarmente utile all’esecuzione di interventi in contesti caratterizzati da basso fondale e che richiedono di poter manovrare in maniera repentina.

Il mezzo nautico ha avvicinato l’uomo con non poca difficoltà a causa dei frangenti che caratterizzano il litorale terracinese con queste condizioni meteomarine: l’equipaggio si è accertato delle condizioni del malcapitato e lo ha invitato a desistere dal permanere in acqua, dal momento che vi era il rischio concreto che non riuscisse più a raggiungere la battigia per la forte risacca. La temperatura dell’acqua in questa fase di inizio primavera, combinata con la sensazione di maggiore raffreddamento delle parti del corpo esposte al vento (wind chill), comportava inoltre il rischio che l’uomo potesse versare ben presto in condizione di ipotermia.

L’intervento congiunto via mare e via terra, insieme alla Polizia Locale, ha permesso di interrompere la condizione di pericolo in cui si trovava l’uomo, che è stato poi affidato alle cure dell’autoambulanza del 118.