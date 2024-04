Tornano i ladri di rame, maxi sequestro della Polizia: 1400 chili. E i ladri scappano a piedi

LATINA – Quasi una tonnellata e mezzo di rame di provenienza furtiva è stata scoperta dalla Polizia stradale nel corso di controlli sulla Pontina. Ad intercettare il carico nei giorni scorsi sono stati gli agenti del distaccamento di Aprilia, durante un servizio di controllo sulla SS 148 Pontina, in prossimità dello svincolo Borgo Montello. Viaggiava a bordo di un furgone i cui occupanti alla vista della pattuglia scendevano abbandonando il mezzo e fuggendo nelle campagne circostanti. Al suo interno spezzoni di cavi in rame gommato rosso della sezione di 60 millimetri dal peso complessivo di 1400 chili.

Sono tuttora in corso indagini per accertare da dove sia stato sottratto il metallo e per l’identificazione degli autori. L’operazione portata a termine intanto ha consentito il recupero dell’ingente quantitativo di rame che al mercato illegale avrebbe fruttato circa 10mila euro.

Probabilmente proprio un tentativo di furto di rame presso la centrale elettrica di Torre La Felce alle porte di Latina ha generato un vasto black out la sera di mercoledì con oltre 20mila utenze rimaste senza corrente.