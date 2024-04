Treni rallentati e cancellati sulla Roma-Formia per accertamento tecnico tra Sezze e Priverno

LATINA – Problemi questa mattina sulla linea Roma-Napoli via Formia dove, dalle 6.50 la circolazione ferroviaria è stata a lungo rallentata tra Sezze e Priverno per accertamenti tecnici sulla linea che è tornata a funzionare regolarmente dopo l’intervento dei tecnici di Rfi . Pesanti gli effetti sulla mobilità dei treni: rallentamenti fino a 70 minuti per 7 Intercity e 13 Regionali. 2 Regionali limitati nel percorso e 5 cancellati.