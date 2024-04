Un premio Nobel a Latina per Lievito 2024: arriva Giorgio Parisi. Presentata la rassegna

LATINA – Giorgio Parisi sarà a Latina per la rassegna Lievito 2024. La manifestazione culturale dopo un’interruzione di cinque anni, cominciata con il covid, risorge e torna con un programma brillante, tanti nomi e la chiusura affidata al premio Nobel in programma al Teatro D’Annunzio (il 30 aprile).

“E’ la nona edizione, ma ci piace pensarla come un nuovo inizio”, dicono gli organizzatori riuniti sotto la neonata associazione Lievito. Un ritorno che ha raccolto molto consenso e tanti sponsor per offrire gratuitamente appuntamenti con la musica, la letteratura, il teatro, l’arte, la scienza e una sezione kids, dedicata interamente a bambine e bambini.

Il programma e le novità più importanti di quest’edizione sono stati illustrati questa mattina alla stampa nei locali del GeenaBeer& Comfort Food. Oltre trenta appuntamenti, proiezioni cinematografiche, incontri con autori e degustazioni; una sezione scientifica con conferenze tematiche, laboratori e attività creative dedicate ai più piccoli. Tutti gli eventi saranno gratuiti.

L’associazione culturale “Lievito” è presieduta da Melia Mangano, la direzione artistica è sempre a cura di Renato Chiocca, quella scientifica a Gianni Morelli. «Lievito torna a Latina con una nuova associazione e una nuova organizzazione» sottolinea Mangano. «È una ripartenza alla grande, nata sotto la spinta della città. Un input arrivato da tanti cittadini, volontari, associazioni, imprenditori e partner privati che si sono messi a disposizione impegnandosi in prima persona per far ripartire la rassegna culturale. Di fronte a questa mobilitazione non potevamo che rispondere in modo positivo». «Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati – conferma Chiocca – ancora una volta Lievito ci dà l’occasione di poter vivere nella nostra città le esperienze di chi da Latina è partito e di chi a Latina viene per la prima volta, con la stessa voglia di condividere».

QUI IL DIRETTORE ARTISTICO DI LIEVITO RENATO CHIOCCA PER GR LATINA

Il comitato organizzatore ringrazia gli sponsor, senza i quali Lievito non sarebbe stato di nuovo possibile, la Guardia di Finanza e il comandante provinciale Giovanni Marchetti per l’ospitalità a Palazzo M, il Comune e la Provincia di Latina per il patrocinio. «Da sempre Lievito è finanziato dai privati. Ai partner consueti, quest’anno se ne sono aggiunti di nuovi. È proprio il loro sostegno generoso che consente l’ingresso libero e gratuito a tutti gli eventi in programma. Lievito è questo: una rassegna libera, nata dall’impegno collettivo di chi crede nella cultura quale strumento di partecipazione, inclusione e crescita».

La rassegna sarà aperta come tra tradizione da un concerto itinerante da Palazzo M nelle vie del centro in occasione del 25 aprile con Nicola Tariello & the hot sugar marching band. Tra i nomi nel programma lo spettacolo teatrale “La ventiduesima donna” di e con Angela Iantosca, il giornalista Riccardo Cucchi con “Un altro calcio è possibile”, Burqua Queen sulle donne afgane con Barbara Schiavulli e Sigfrido Ranucci che presenterà il suo libro La Scelta, e poi lo scienziato di Latina Ennio Tasciotti che racconterà come l’intelligenza artificiale possa essere applicata alla medicina per arrivare rapidamente a cure personalizzate. Fabio D’Achille curerà la sezione arte contemporanea con le mostre e gli incontri di Mad.

Partner di Lievito sono anche altre due associazioni, Tre mamme per Amiche che si occuperà della sezione bambini e Articolo 21. “Articolo 21 ha aderito con grande entusiasmo – spiega la referente Patrizia Migliozzi – Il nostro è un contributo alla libertà di pensiero in un momento in cui sembra messa in discussione”

Per l’evento conclusivo della rassegna, con protagonista il premio Nobel Giorgio Parisi, sono già aperte le prenotazioni su eventbrite.com al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/incontro-con-il-premio-nobel-giorgio-parisi-tickets-884286664217