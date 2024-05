Sezze, arrestato 19enne sorpreso con 250 grammi di hashish

SEZZE – E’ stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio, un 19 enne di Sezze trovato in possesso di 250 grammi di hashish, suddivisa in involucri, di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e 230 euro. La droga era in casa del ragazzo nascosta ed è stata trovata durante una perquisizione domiciliare nel corso di un controllo straordinario del territorio. Il ragazzo posto agli arresti domiciliari, sarà sottoposto a rito direttissimo oggi stesso. L’operazione si inserisce nel contesto del monitoraggio del territorio del Comune di Sezze a seguito dei recenti episodi di criminalità locale.