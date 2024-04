Clemente Pernarella porta in scena Nassim Soleimanpour e il suo inno alla libertà di scrittura

PPONTINIA – L’attore e regista di Latina Clemente Pernarella, direttore artistico del Teatro Fellini di Pontinia porta in scena stasera WHITE RABBIT RED RABBIT un testo teatrale scritto dall’iraniano Nassim Soleimanpour nel 2010, all’età di 29 anni, in un momento in cui non aveva possibilità di comunicare con nessuno fuori dal suo Paese. E’ stato tradotto in 25 lingue e conta più di mille repliche in tutti i continenti.

“WHITE RABBIT RED RABBIT è un esperimento sociale in forma di spettacolo: il qui e ora nella sua massima espressione. Chi decide di portarlo sulla scena non può averlo visto prima. L’attrice o l’attore, che lo interpreta per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Una sedia, un tavolo, due bicchieri, gli oggetti concessi”, spiega Pernarella che sarà in scena questa sera 5 aprile alle 21 al Teatro fellini di Pontinia. Insomma una sorpresa per il pubblico, ma anche per gli attori.

369gradi, produzione italiana di WHITE RABBIT RED RABBIT, in accordo con l’autore Nassim Soleimanpour, ha deciso di dedicare un intero anno di repliche alla creazione del fondo “Un anno per la libertà di scrittura”, indirizzato alla creazione di una residenza di drammaturgia rivolto a giovani autrici e autori iraniani, che si svolgerà nell’estate del 2024.

Tutte le risorse derivanti dalla presentazione dello spettacolo, al netto dei costi vivi, saranno destinate alla costituzione del fondo.

INFO/ PRENOTAZIONI FELLINI:3925407500/3292068078

ACQUISTO ONLINE: www.ciaotickets.com/it/biglietti/white-rabbit-red-rabbit-pontinia

www.fellinipontinia.it