Aprilia, spaccio in un appartamento del centro; coppia in manette

APRILIA – Trovati in possesso di dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana, sono stati arrestati dai carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia un uomo e una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento del centro nel corso di una perquisizione eseguita nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. I militari hanno trovato 120 gr di sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle droghe, quaderni con appunti sull’attività di spaccio e la somma in denaro di euro 1.000. L’arresto è scattato con l’accusa diui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due si trovano ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo per la convalida.