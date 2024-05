Branzino The Challenge i vincitori 2024

È il bulgaro Milenko Stoychev ad aggiudicarsi l’ambito trofeo della settima edizione della competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola, “Branzino The Challenge”, ad aggiudicarselo dopo un’estenuante gara giocata sulle due lagune, sul gradino più alto del podio c’è salito in lacrime con 504 punti. «Per me è stata una gara piena di emozioni. Sono molto felice di questa vittoria nella più importante competizione internazionale di pesca alla spigola da kayak – ha detto visibilmente emozionato Milenko Stoychev – Una grande gioia portare il trofeo in Bulgaria. Ringrazio Insidefishing per la grande organizzazione e tornerò sicuramente il prossimo anno a difendere il titolo». Al secondo posto il campione uscente, il salernitano Gianmarco Sansone che ha totalizzato 468 punti e al terzo posto Salvatore Bisogno con 465 punti. Vincitore del Big Sea Bass Fiiish Trophy della settima edizione di “Branzino The Challenge”, con una preda di 64 cm, il friulano Fabiano Bertoia che nella classifica generale si è piazzato al 12°posto. A consegnare il trofeo Big Sea Bass Fiiish Trophy dalla Francia il CEO di Fiiish Matthieu Guennal, ad Orbetello anche in veste di concorrente che si è piazzato nella classifica individuale al 4° posto. Due i tipi di premiazione previsti da “Branzino The Challenge”, una per la performance individuale l’altra per i team, sul podio al terzo posto, sul gradino più basso del podio con 771 punti complessivi al meglio delle cinque catture individuali, il team Bolsena Yachting 1 ovvero Andrea Cavallini e Matteo Paoletti. Il secondo posto se lo è aggiudicato il Team MassaBen cioè Davide Sartori e Fabiano Bertoia che hanno totalizzato complessivamente 860 punti. Al primo posto, con 933 punti totali, il Team SeabasSeekers al secolo e Gianmarco Sansone e Salvatore Bisogno. Giornate molto particolari, meteorologicamente parlando, quelle che la Laguna di Orbetello ha regalato ai kayakeros che hanno dovuto affrontare una particolare aria di bonaccia che li ha spinti a dover interpretare l’acqua in una maniera molto diversa dal solito, fra grandi sorprese e molte perplessità. Le catture sono state mediamente di dimensioni più grandi rispetto alla media stagionale. «Gara faticosa ed avvincente, molti i partecipanti che per la prima volta si sono iscritti a Branzino, è stato molto bello anche vedere tre giovanissimi, 14, 15 e 16 anni che con entusiasmo hanno vissuto tutte le fasi della gara al pari dei veterani – ha detto Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – Entusiasmante anche il montepremi, e per questo bisogna ringraziare i prestigiosi brand del settore che, con la loro presenza, ci hanno permesso di avere il montepremi più alto, a livello europeo, per una competizione di kayak fishing». Organizzata da Insidefishing patrocinata dal comune di Orbetello, “Branzino The Challenge”, ha visto la partnership di prestigiosi brand del settore come: Tubertini, Old Captain, Bolsena Yachting, Trabucco, Cogitech, Garmin, Pro Tackles-Molix, Pure Fishing, NRS, Jack Fin, Salt Water Italy, Salmotrutta TS, Ozone Kayak. I momenti salienti della gara sono stati trasmessi in diretta streaming e ripresi dalla stampa nazionale ed internazionale. Media Partner: Albatros, Fishingmania, Italia 7, La Pesca in Mare, La Pesca Mosca e Spinning, Latina Corriere, Lazio Tv, Maremma in diretta, Pesca in Mare, Pescare online, Planetspin, Radio Immagine, Radio Latina, Radio Luna, Radio Star, Sardinian Life, Scale Magazine, TV9, Vice 99 Fishing. Grande seguito anche per le trasmissioni in diretta streaming di Branzino Live sulla pagina Facebook di Branzino The Challenge. Nel salotto in laguna, ospiti di Fabio Marotta e Dina Tomezzoli, si sono alternati i campioni di pesca sportiva, i campioni in singola e in team delle passate edizioni e i campioni di domani. A premiare i vincitori, oltre a Silvio Smania sul palco per il comune di Orbetello l’Assessore Silvia Magi, il Presidente della società Orbetello Pesca Lagunare Pierluigi Piro, l’Amministratore Delegato Fiiish Matthieu Guennal e il Presidente del consorzio Welcome Maremma Andrea Ciampana. «I miei ringraziamenti a Pierluigi Piro, un grande fan di “Branzino The Challenge”. Grazie ad Andrea Ciampana e al suo staff che con le eccellenze enogastronomiche del territorio, praticamente a chilometro zero ha realizzato delle degustazioni per tutti i concorrenti della gara e non solo – ha proseguito Silvio Smania – per la buona riuscita della manifestazione un grazie va al gruppo operativo: Marco Aldi, Sabrina Baldoncini, Andrea Casetta, Roberto Centra, Cesare Donati, Mirko Francioli, Veronique Fraysse, Lorenzo Freschi, Andrea Ghirardi, Matteo Morigi, Giada Mura, Vanessa Petriccione, Edo Rossi, Vito Rubino e Noemi Smania, che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita della manifestazione». L’organizzazione di Insidefishing sarà ancora in laguna ad inizio autunno con la seconda edizione della competizione rivolta ai Team “Bassmaster Marine Team Championship” in programma sabato 21 e domenica 22 settembre «una competizione di pesca a coppia riservata a 50 team, ovvero massino 100 concorrenti che si contenderanno il trofeo di campioni a squadre» – ha concluso Smania. Prossimo appuntamento con “Branzino The Challenge” a maggio 2025.