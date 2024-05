Cisterna, il sindaco Mantini conferisce le nuove deleghe

CISTERNA – Con appositi decreti il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha conferito le deleghe alla scuola, e all’associazionismo, formazione, lavoro, tutela dei consumatori.

La nuova assessora alla scuola è l’assessora Stefania Krilic che era già stata nominata al welfare e alle politiche sociali con decreto sindacale del 13 aprile scorso. Proprio per le sue spiccate capacità, il Sindaco ha ritenuto di affidarle un settore importante e fondamentale come quello relativo alle istituzioni scolastiche, agenzie educative imprescindibili per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi della nostra comunità.

La consigliera comunale Maria Renè Carturan ha ricevuto dal Sindaco Valentino Mantini l’esercizio delle funzioni di collaborazione nelle materie “associazionismo, formazione, lavoro e tutela dei consumatori”.

La consigliera comunale Carturan, già delegata nelle materie dell’associazionismo, formazione e lavoro, ha aggiunto alle proprie deleghe la tutela dei consumatori, a cui l’Amministrazione comunale è attenta per rafforzare la capacità di porsi al fianco degli utenti che necessitano di supporto tecnico-logistico.