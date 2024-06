“Ho udito urla e poi quattro spari”: l’allarme di un cittadino al 112 . Carabinieri In Via Ariosto

LATINA – Quattro colpi in sequenza ravvicinata sono stati uditi nella zona del Tribunale e sono stati segnalati da un cittadino al 112. Sempre secondo la segnalazione si sarebbe trattato di un rumore distinto di colpi d’arma da fuoco, preceduti da urla disperate. Sul posto dopo l’allarme in Via Ariosto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza del 118. Avviate le indagini. Poco dopo è arrivata anche l’autoscala dei vigili del fuoco. Al momento non si hanno altre informazioni.