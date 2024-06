Clotilde Furlanetto, compie 104 anni, la visita della sindaca Celentano: “Bellissimo arrivarci così”

LATINA – Compie 104 anni oggi, perfettamente lucida e spiritosa, la signora Clotilde Furlanetto (nata il 17 giugno 1920) arrivata da Fossalta di Portogruaro in provincia di Venezia ai tempi della bonifica per andare ad abitare in un podere di Borgo Sabotino. A diciotto anni sposò Claudio Campanari che viveva nel podere confinante con quello dei Furlanetto e dal loro matrimonio sono nati due figli, Elsa ed Enzo e ora ci sono anche 4 nipoti e 5 pronipoti.

Per festeggiare con lei il felice traguardo, e portarle il saluto di tutta la cittadinanza, l’ha raggiunta questa mattina nell’abitazione di Latina dove attualmente vive, la sindaca Matilde Celentano, presenti i discendenti tra i quali il nipote e consigliere comunale Fausto Furlanetto. “E’ probabilmente la cittadina più longeva della nostra città”, ha dichiarato Celentano dicendo di voler studiare la genetica della signora, che l’ha sorpresa per la sua bella presenza di spirito e per la capacità di raccontarsi.

La signora Clotilde era raggiante, ha ringraziato la prima cittadina per la visita e “tutti quelli che mi hanno voluto bene”, ha detto. Lo ha voluto fare anche al microfono di Gr Latina (in onda su Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna).