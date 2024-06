La caserma della GdF di Sabaudia intitolata a Filippo Mondelli

(ph canottaggio.org)

SABAUDIA – Martedì 18 giugno la Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia sarà intitolata al Finanziere Filippo Mondelli. Un riconoscimento importante per il campione di canottaggio delle Fiamme Gialle, scomparso prematuramente a soli 26 anni il 29 aprile 2021. La cerimonia di intitolazione che avrà inizio alle ore 10.30, vedrà la partecipazione di numerose Autorità militari e civili oltre ai rappresentati del III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle e alle Sezioni Giovanili di canoa e canottaggio.

“La vita dell’atleta – ricorda la federazione Canottaggio in una nota – La sua vita, caratterizzata da numerose sfide superate con grande determinazione e il suo essere d’esempio per i più piccoli, hanno spinto il Comando Generale della Guardia di Finanza a scegliere la sua figura come fonte di ispirazione per le future generazioni, tanto da accostare per sempre il suo nome a una Caserma del Corpo”.

Filippo arrivò a Sabaudia l’8 maggio 2018 e da subito si fece apprezzare per le sue doti umane e caratteriali. Con i colori gialloverdi ottenne importanti successi che lo consacrarono tra i grandi del remo mondiale. Lo stesso anno conquistò il Titolo di Campione del Mondo in “quattro di coppia” Senior con un equipaggio tutto Fiamme Gialle composto da Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi. L’anno seguente, con il bronzo mondiale al collo, ottenne la qualificazione olimpica per i Giochi di Tokyo 2020. Nel gennaio 2020, nel pieno della preparazione olimpica, iniziò la sua gara più difficile affrontata come sempre con grande tenacia e a testa alta.

Tutto il mondo sportivo italiano si affezionò a lui e alle sue immense qualità umane tanto da eleggerlo, con 54 voti, a Consigliere Nazionale del CONI per il quadriennio 2021-2024, risultando essere il più votato tra tutti i candidati. L’intitolazione della Caserma della Tenenza di Sabaudia è solamente l’ultima delle tante iniziative in nome del “Pippo Nazionale”. Infatti, in questi giorni dal 10 al 16 giugno, è in svolgimento la terza edizione del Challenge Filippo Mondelli, manifestazione promozionale online di Indoor Rowing, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca per la lotta contro il cancro.