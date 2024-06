Ginnastica Ritmica, bene le atlete dell’Uisp Latina alle finali nazionali a PalaZola

LATINA – Grandi soddisfazioni per le atlete dell’Uisp Latina alle finali nazionali di ginnastica ritmica, andate in scena il 6 giugno a PalaZola di Zola Predosa, in provincia di Bologna. Ai nastri di partenza come uniche rappresentanti del Lazio nella loro categoria si sono presentate Chiara Stivali, Sofia Martellucci, Claudia Malafronte e Gaia di Biasio. Si trattava dell’appuntamento conclusivo della stagione, degno coronamento di un duro anno di allenamenti e sacrifici in svariate prove. Nella categoria Senior Chiara Stivali con un meraviglioso esercizio alla palla e un esercizio al cerchio semplicemente strepitoso è riuscita ad ottenere il secondo posto, guadagnando quindi il titolo di vice campionessa nazionale nella categoria “Mini prima Elite Senior”. Per la categoria Junior c’è stato un ottimo risultato alla fune sia per Gaia Di Biasio che per Claudia Malafronte, che sono arrivate a classificarsi rispettivamente sesta e settima: entrambe erano al debutto assoluto in una gara nazionale e si esibivano per la prima volta in una pedana fuori regione, il che rende il loro risultato ancora più soddisfacente. Sempre nella categoria Junior Sofia Martellucci ha gareggiato con il cerchio e il nastro: qualche piccola incertezza ha giocato un brutto scherzo ma nonostante questo le prove sono andate molto bene. Alla fine il bilancio non può che essere estremamente positivo, considerando l’importanza ed il prestigio della manifestazione. Per tale motivo hanno espresso grande soddisfazione le insegnanti Gaia Picelli, Sara Fantin e Chiara Conti , sia per le prove offerte nella rassegna bolognese sia per i risultati ottenuti nell’arco dell’intera annata.