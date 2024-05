Comunità energetica rinnovabile, Bassiano avvia la procedura

Il Comune di Bassiano avvia le procedure per la Costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS).

Con la collaborazione di ECOFUTURO l’Amministrazione Onori di Bassiano avvia il proprio impegno politico in misure e progetti concreti per contribuire all’attuazione degli obiettivi energetici e climatici comunitari.

Lo fa con un primo incontro mercoledì 8 Maggio alle ore 21:00 presso l’auditorium comunale.

L’incontro a cui sono invitati tutti i cittadini, le piccole imprese, la parrocchia e le associazioni del terzo settore, servirà per illustrare i vantaggi della comunità energetica e il piano di efficientamento energetico per gli enti e i provati e per porre le basi per la creazione della CERS

Le comunità energetiche rinnovabili sono state introdotte in Italia con il Decreto 162/2019 in attuazione della Direttiva Europea RED III (2018/2001/UE) ma solo dall’8 aprile è stato aperto il portale GSE per presentare le domande..

Nel PNRR è previsto un finanziamento di 2,2 miliardi di euro per dare un contributo del 40% per la realizzazione di impianti nei comuni italiani con popolazione sotto i 5.000 abitanti.

I progetti concepiti e realizzati da comunità energetiche con solide strutture di governance democratica non si limitano a ridurre le emissioni di CO2, ma contribuiscono anche ad altri obiettivi strategici della politica locale. Gestiti dalle cooperative locali o dalle fondazioni senza scopo di lucro possono aiutare gli enti locali a:

migliorare l’efficienza energetica e ridurre la povertà energetica, tramite tariffe più economiche o programmi dedicati per coinvolgere e sostenere attivamente i consumatori vulnerabili;

consentire una forma più attiva di cittadinanza locale, poiché queste iniziative incoraggiano i residenti a sentirsi più coinvolti e interessati al proprio paese;

promuovere lo sviluppo economico locale;

permettere ai propri cittadini di accedere a un’energia sicura, sostenibile ed economica.

Nell’incontro saranno presenti, oltre al Sindaco Giovanbattista Onori il Consigliere Paolo Calandrini delegato agli investimenti pubblici, i rappresentanti di AEQUO Ing. Andrea Ceccotti, Ing. Francesco Mattei e il Dott. Damiano Sanna.