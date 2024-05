Fenicotteri rosa a Ventotene, un’attrazione, ma “Non toccateli”

(le foto sono di Giulia Pace e Lara Gallina)

VENTOTENE – Sono arrivati il 1° maggio a Ventotene e sono diventati immediatamente l’attrazione di isolani e turisti. Sono sei fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus), bellissimi esemplari che, nel loro lungo percorso di migrazione dall’Africa, trovato il primo approdo possibile sulla loro rotta, si sono fermati sull’isola pontina stremati e qui si riposeranno in attesa di poter riprendere il viaggio.

“Li stiamo monitorando – dicono gli esperti dell’Osservatorio Ornitologico di Ventotene – e siamo pronti a intervenire qualora ce ne fosse bisogno, ma speriamo davvero che non sia necessario”. L’invito a tutti è di non avvicinarsi per nessun motivo, fare foto solo da lontano e avvisare l’osservatorio con un messaggio sulla pagina Facebook, “qualora vediate che anche solo uno di loro rimane appollaiato, con le zampe piegate”.