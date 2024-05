Gasolio non a norma, la Finanza ne sequestra 15 tonnellate in due distributori

FORMIA – La Guardia di finanza del Comando Provinciale di Latina, Gruppo Formia e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gaeta, hanno trovato e sequestrato oltre 15 tonnellate di gasolio risultato non a norma. Nel corso dell’intervento sono stati controllati quattro distributori stradali nel territorio del sud pontino, selezionati a seguito di una mirata analisi di rischio. Nell’occasione, sono stati prelevati alcuni campioni di gasolio, presso i distributori oggetto di controllo, per sottoporli a specifica analisi di conformità. I risultati hanno subito reso nota la non conformità del gasolio prelevato presso due dei quattro distributori controllati, nel comune di Santi Cosma e Damiano.

Gli esami chimici hanno documentato, in particolare, la presenza di prodotto adulterato presso due impianti, risultato per tale ragione non idoneo alla commercializzazione. Le Fiamme Gialle quindi, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Gaeta, hanno provveduto a sottoporre a sequestro penale la cisterna interrata contenente 10.627 litri di “gasolio per autotrazione” presso un impianto e altri 3.900 litri detenuti presso il secondo distributore, al fine di evitare la commercializzazione dei prodotti adulterati a danno degli ignari utenti.

All’esito dell’attività, sono stati denunciati alla Procura, presso il Tribunale di Cassino, due persone, legali rappresentanti delle società coinvolte, per il reato di frode nell’esercizio del commercio. Inoltre in uno dei due distributori è stata anche appurata la non corretta pubblicità ed esposizione dei prezzi al pubblico.