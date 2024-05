Illecita percezione del reddito di Cittadinanza, scoperta coppia di Cisterna

CISTERNA – I Carabinieri di Cisterna in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Latina, nel corso di attività di verifica finalizzate al contrasto dei fenomeni di illecita percezione del reddito di cittadinanza hanno individuato e denunciato una coppia di cittadini extracomunitari, per aver dichiarato falsamente attestazioni sull’identità o condizioni personali, per ottenere il rilascio dell’assegno di inclusione. Il totale complessivo del danno erariale, ammonta a più di euro 20.000,00 per un totale di 24 mensilità erogate.