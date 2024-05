La Festa d’Europa a Ventotene, Gaeta e Latina con il ciclista della memoria

VENTOTENE – Partirà da Ventotene giovedì 9 maggio in occasione del Giornata dell’Europa, il viaggio di Giovanni Bloisi, il ciclista della memoria – così è conosciuto – che quest’anno ha deciso di dedicare il suo 18° itinerario in bicicletta all’Europa e attraverserà tutti i luoghi italiani in cui esiste una panchina europea.

“Le guerre in Ucraina e in Palestina, le teorie separatiste e sovraniste e la Brexit hanno minato e stanno minando l’idea di una federazione europea unita dalla fratellanza, dalla collaborazione, dal supporto reciproco, dalla solidarietà – spiega – Ho per questo pensato di unire con un filo rosso questi fondamentali valori utilizzando ancora una volta la mia bicicletta che per questa volta diventerà europea”.

E visto che ‘idea di un’Europa Libera e Unita si concretizzò nel 1941 a Ventotene, dove Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il Manifesto, Bloisi partirà proprio dall’isola pontina per poi toccare Gaeta e Latina e arrivare il 31 maggio alla panchina europea del passo del Mortirolo dedicata a David Sassoli.

L’iniziativa sarà presentata l’8 maggio alle ore 19 nella Sala Polivalente Terracini di Ventotene. Poi il giorno successivo, 9 maggio, in Piazza Castello a Ventotene alle 11,15 si terrà l’evento “LA VIA DA PERCORRERE” FESTA DELL’EUROPA con gli interventi di Giuseppe Pepe, Vice Sindaco Comune di Ventotene, Gerardo Stefanelli, Presidente Provincia di Latina, Giovanni Maria Macioce, Commissario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex Carcere borbonico dell’isola di S.Stefano-Ventotene, Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta e l’intervento dello stesso

Giovanni Bloisi, Cavaliere della Repubblica. Ci saranno interventi delle associazioni promotrici e di scolaresche. Chiuderà la mattinata la visita guidata al Confino di Ventotene.

A GAETA – Nel pomeriggio il ciclista si sposterà sulla terraferma a Gaeta, dove la mattina verrà inaugurata la Panchina Europea.

A LATINA – Quindi, sabato 10 maggio (alle 11) a Latina in Parco San Marco alla presenza di Bloisi sarà scoperta la panchina europea che anni fa fu vandalizzata. A seguire sempre nell’ambito delle manifestazioni patrocinate dal Parlamento europeo e legate all’iniziativa della “bicicletta della memoria europea” alle ore 18,30, si terrà lo spettacolo VENTOTENE di Walter Prete con la compagnia Alibi teatro. L’evento si svolgerà presso ARTE, Punto di sosta – Progetto LatinaDAmare in Viale XVIII Dicembre, 124 a Latina. Per prenotare un posto (con accesso libero) https://www.eventbrite.it/e/spettacolo-teatraleventotene-di-walter-prete-tickets-898929451187