Latina ricorda l’ 80° della Liberazione di Littoria: evento al Nicolosi

LATINA – Il 25 maggio di quest’anno ricorre oggi l’80º anniversario della Liberazione di Littoria. La data sarà celebrata sabato con un evento promosso dal gruppo L’altra Storia di Latina in programma alle 12 in via Marchiafava 67 nello Spazio Culturale Nicolosi.

Una data misconosciuta e mai celebrata quella della liberazione di Littoria avvenuta il 25 maggio 1944 per mano dell’esercito alleato. Una celebrazione che si servirà di immagini fotografiche e racconti per ricostruire quella data e l’appuntamennto sarà anche l’occasione per presentare a cittadini e associazioni, la mozione presentata dal gruppo consiliare del Pd in consiglio comunale composto da Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi, per far diventare la ricorrenza istituzionale.

Presenterà il gruppo e l’iniziativa Gianmarco Proietti, esponente del gruppo spontaneo, interverrà Francesco Moriconi, archeologo, studioso e scrittore.

Un evento che si lega alla riscoperta di altri fatti storici e personaggi, anche con nuovi approfondimenti e ricerche, “che sono stati strumento di una lettura più ampia del passato del nostro territorio e di questa città”, dicono gli organizzatori ricordando le vicende riportate alla lucedi don Armando Alessandrini, di Gina Piazza, di Fernando Bassoli, di Gino Clerici, ma anche dibattiti e e chiarimenti legati all’intitolazione del Parco Falcone e Borsellino o alla questione della cittadinanza onoraria revocata, già nell’immediato dopoguerra, a Mussolini.

“Riteniamo importante ricordare un’altra delle storie ‘accantonate’: quella della Liberazione di Littoria, con l’entrata degli alleati avvenuta il 25 maggio 1944, undici mesi prima della data divenuta

festa nazionale della Liberazione d’Italia. Dopo mesi di occupazione nazista; dopo la proclamazione della Repubblica Sociale, con una delle primissime sedi territoriali nate proprio a Littoria. Dopo mesi di guerra, combattuta proprio nelle nostre zone dopo lo sbarco degli Alleati. Una liberazione che pone fine ad un lunghissimo periodo di incertezza e morte”.