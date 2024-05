Latina, ultima giornata con Bianco Rosso e Pontino

LATINA – Domenica 26 maggio è l’ultima giornata di Bianco Rosso e Pontino la manifestazione che si sta svolgendo in piazza del Popolo a Latina. In apertura della terza giornata della manifestazione enogastronomica riflettori puntati sullo Chef del territorio cui andrà il riconoscimento intitolato all’ideatore della manifestazione “Silvio Di Francia” per poi proseguire con cinque diversi show cooking e un focus finale sulle birre artigianali. Gli stand sono aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, e le degustazioni saranno gratuite.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 26 MAGGIO

Hanno aderito Confagricoltura Latina, Confcommercio Lazio Sud, La Spesa nel Borgo, Coldiretti Latina, Unione Artigiani Italiani di Latina, Confesercenti Latina, Slow Food Latina, Capol, AIS Lazio, FIS Latina, Strade del Vino e dell’Olio di Latina, Associazione Provinciale Cuochi, Federcarni Lazio Sud.

L’evento è stato organizzato anche grazie al contributo della Regione Lazio e di Lazio Crea nell’ambito delle iniziative dedicate ai comuni del Lazio.