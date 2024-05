Nascondevano 1 chilo di hashish in un campo di Santi Cosma e Damiano: 3 arresti

SANTI COSMA E DAMIANO – I Carabinieri di Formia hanno arrestato lo scorso sabato 3 persone sequestrando inoltre una consistente quantità di droga. Uno dei fermati è un uomo di 60 anni, di origine campana e residente a Santi Cosma e Damiano, già noto alle Forze dell’Ordine perché gravato da numerosi precedenti, gli altri sono due ragazzi di 33 e 31 anni provenienti dal napoletano e già segnalati per reati in violazione delle norme in materia di stupefacenti.

L’operazione è stata condotta in un terreno di Santi Cosma e Damiano, dove i militari hanno trovato 1 chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti da 100 grammi ciascuno, oltre a 100 grammi di cocaina più il materiale per il confezionamento delle dosi.

Per la riuscita del sequestro, i Carabinieri hanno collaborato attivamente con i cani antidroga della Guardia di Finanza che, con il loro fiuto, hanno contribuito a individuare il nascondiglio dello stupefacente.

Le tre persone arrestate sono state tutte condotte al carcere di Cassino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.