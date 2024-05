Parte a Sezze il Maggio dei libri

SEZZE – “Entrano nel vivo, con gli eventi collegati a Il Maggio dei Libri, le iniziative culturali che sta mettendo in campo il Comune di Sezze e che hanno preso il via con “Disequilibri”, l’evento organizzato dal Comune e dell’associazione Matutateatro con il patrocinio della Regione Lazio, che prevede inviti alla lettura, incontri con gli autori e il bibliocaravan, che ha ottenuto i primi importanti successi nella prima tappa di sabato scorso alla scuola dell’Infanzia di via Colli e che sarà ripetuto anche nei prossimi fine settimana in altre località del territorio. Il Maggio dei Libri rappresenta un’importante iniziativa per promuovere la cultura e l’educazione attraverso la lettura e la condivisione di libri. Secondo l’Assessore alla Cultura Michela Capuccilli, questo festival non è solo un momento di svago, ma un’opportunità per arricchire la vita della città. “Il Maggio dei Libri a Sezze funge da ponte tra autori, lettori e comunità. È un’occasione per avvicinare le persone alla letteratura e stimolare il dibattito culturale. L’evento è concepito per coinvolgere persone di tutte le età e promuovere la lettura come pratica essenziale per lo sviluppo individuale e collettivo. Si tratta – afferma Capuccilli – di un evento inclusivo e aggregativo che accoglie ogni membro della nostra comunità. Vogliamo incoraggiare la lettura e rendere i libri accessibili a tutti, specialmente ai giovani”. Quattro gli eventi programmati, che si svolgeranno all’interno degli spazi del Museo Archeologico di Sezze, mentre due eventi sono stati inseriti all’interno del cartellone della kermesse organizzata dalla Compagnia dei Lepini. Novità di quest’anno, infine, anche il sostegno dell’ente alla XII edizione del premio letterario nazionale “San Giorgio e il Drago, il Libro e la Rosa”, organizzato dalla parrocchia SS. Sebastiano e Rocco, che si svolgerà il 25 maggio presso il cineteatro “Evado”. Attraverso incontri con autori, laboratori creativi e performance, il Maggio dei Libri offre un’esperienza interattiva che ispira la creatività e la curiosità intellettuale: “Vogliamo catalizzare nuove idee e sostenere l’espressione artistica nella nostra città. Il Maggio dei Libri è un momento di crescita culturale per tutti noi es iamo sicuri che avrà una folta partecipazione,” ha concluso l’assessore alla Cultura Michela Capuccilli.”