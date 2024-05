Pedofilia e pedopornografia, nel Lazio in un anno 136 casi, arrestate 7 persone

LATINA – In occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia che ricorre il 5 maggio, la Polizia Postale fa il punto sulle attività di contrasto al drammatico fenomeno che vede in aumento le estorsioni sessuali, e in lieve calo il fenomeno dell’adescamento online che riguarda però soprattutto la fascia di età 10-13 anni.

In particolare, nel 2023, il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni – Lazio ha trattato oltre 136 casi e sono state avviate numerose indagini che hanno portato all’esecuzione di 68 perquisizioni, all’arresto di 7 persone ed alla denuncia in stato di libertà di 108 soggetti indagati a vario titolo per i reati di adescamento di minori e di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico; procedendo contestualmente al sequestro di oltre 15772 gigabyte di contenuti multimediali di tale illecita natura. Nel corso di tali attività sono stati inoltre visionati 14706 spazi virtuali.

Un’attività che si affianca a quella di prevenzione che la Polizia Postale conduce per diffondere la cultura della sicurezza digitale e tenere testa alle sfide del mondo virtuale anche attraverso il portale ufficiale del commissariato di ps online.