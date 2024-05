Rifiuti, sale la Tari a Terracina, nuovo appalto rifiuti

LATINA – A Terracina sale la tariffa sui rifiuti. Nella seduta di Consiglio Comunale del 30 aprile la maggioranza ha approvato sulla base dell’incremento del PEF 2024, la TARI 2024 con aumenti dal 10% ad oltre il 16% tutti a carico dell’utenza domestica. “Una vera e propria batosta per le famiglie”, è il commento di Europa Verde Terracina che spiega: “Si annuncia poi un nuovo capitolato di appalto per i rifiuti (appalto già scaduto, prorogato senza revisione dei costi 3 anni fa e riprorogato recentemente per la gara) ancora tutto a vantaggio del Gestore del servizio, con scarsi ritorni per i cittadini e le imprese virtuose.

“L’utenza domestica (famiglie) – spiega in una nota Gabriele Subiaco, Consigliere Comunale Europa Verde Terracina e Consigliere Nazionale di Europa Verde – assorbirà quasi il 65% dei costi del PEF e l’utenza non domestica (imprese) il restante 35%, a fronte di 23.977 tonnellate prodotte nel 2023, di cui 14.891 tonnellate (il 62%) prodotte dall’utenza domestica e 9.085 tonnellate (il 38%) prodotte dall’utenza non domestica”. Il consigliere di opposizione ritiene inoltre uno “specchietto per le allodole l’ introduzione della tariffa puntuale (Tarip), i cui benefici economici, rischiano di essere scarsi e limitati a pochi virtuosi della differenziata, perché quello che invece occorrerebbe fare, prima di introdurre la Tarip, è avviare una consistente ottimizzazione e riduzione di costi, per allargare la base dei beneficiari, come accaduto ovunque la Tarip è stata introdotta, proprio per evitare di creare una giusta aspettativa di risparmio nei cittadini che poi viene disattesa nella pratica, ottenendo l’effetto contrario”.