Sanità Lazio, Rocca annuncia ai sindacati un maxi piano di assunzioni

(Foto da Fb)

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha annunciato oggi pomeriggio ai sindacati il piano di assunzioni 2024-2025, che rappresenta la sua volontà di potenziare il Servizio sanitario regionale: si tratta di 8.158 nuove assunzioni a tempo indeterminato per il biennio 2024-2025 (di cui 6.843 autorizzazioni per il 2024 e 1315 nuove assunzioni per il Giubileo 2025) oltre alle 1541 stabilizzazioni per l’anno in corso. La Regione parla di un maxi-investimento, pari a 466 milioni di euro nel biennio, con l’obiettivo di colmare la carenza di personale, riducendo il precariato, e contribuire a ridurre le liste d’attesa ed aumentare i servizi ai cittadini, ha detto il presidente del Lazio.

“Ogni giorno – ha detto Rocca in un post – ricevo grida di dolore da chi fatica ad avere accesso alle cure sanitarie. Ho tenuto la delega alla sanità per dare risposte a queste persone. Abbiamo fatto scelte nette, investendo 1,2 miliardi sulla sicurezza: sull’antincendio e sull’antisismico. Abbiamo acquistato posti letto per alleggerire i pronto soccorso e ridurre i tempi di attesa. Abbiamo sbloccato migliaia di assunzioni per investire sul personale e sulla sanità pubblica e investito milioni sulle nuove tecnologie. Abbiamo chiesto ai privati accreditati tutte le agende per far sì che la Regione riprenda il governo clinico, gestisca le liste di attesa e le abbatta”.