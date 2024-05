Ristorante senza allaccio alla rete idrica, licenza sospesa e maxi multa

SEZZE – Non era collegato alla rete idrica, nonostante effettuasse attività di ristorazione. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina, con i carabinieri della stazione di Sezze, durante un controllo. In particolare, nel locale ispezionato, l’approvvigionamento di acqua era garantito da due serbatoi di raccolta, che presentavano “evidenti segni di carente manutenzione e con presenza di incrostazione e sporco sia all’esterno che all’interno degli stessi”.

L’acqua proveniente dai serbatoi veniva utilizzata per le necessità del ristorante e per la preparazione e la manipolazione degli alimenti, con conseguente e potenziale pericolo per la salute degli avventori, ragione per cui, informato il dipartimento di prevenzione della A.S.L. di Latina, l’attività è stata immediatamente sospesa e il gestore sanzionato con una contravvenzione di mille euro.