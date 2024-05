Treno si ferma sui binari, traffico sospeso sulla Roma-Formia a Priverno

LATINA – AGGIORNAMENTO – Dalle ore 13:02 sulla linea Roma – Formia la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in direzione Formia in prossimità di Priverno per un inconveniente tecnico a un treno, è tornata regolare dopo la fine del soccorso al treno fermo. Effetti pesanti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 65 minuti per un Intercity, un Regionale fino a 45 minuti, un Intercity e un Regionale limitato.

Traffico sospeso sulla Linea Roma – Formia: dalle ore 10:50 in prossimità di Priverno per un inconveniente tecnico a un treno che ha bloccato i binari. E’ in corso l’invio di un locomotore di soccorso per liberare la linea. Alcuni treni sono già stati cancellati.