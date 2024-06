Cambiamenti climatici: cause, effetti, soluzioni. Convegno a Latina

LATINA – Martedì 2 luglio, a partire dalle ore 9.30 nella sala De Pasquale si svolgerà un convegno-seminario dal titolo “Cambiamenti climatici: cause, effetti, soluzioni”. L’evento del Comune di Latina finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato dall’Istituto Pangea ETS, ha il patrocinio dell’ordine degli architetti e dell’ordine degli ingegneri della provincia e del Parco nazionale del Circeo. Interverranno la sindaca Matilde Celentano, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, il direttore del Parco nazionale del Circeo Stefano Donati, esperti di livello nazionale e referenti di altri comuni italiani tra cui Paolo Sottocorona, Gianmaria Sannino, Alessandro Chiarucci, Giampiero Sammuri , Tullio Bernabei , Matteo Innocenti, Angioletta Voghera, Marco Ragone, Chiara Chiostrini, Giulia Sirgiovanni, Laura Ribotta, Vittorio Tomassetti.

“I cambiamenti climatici – afferma la prima cittadina – rappresentano una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo. Le conseguenze del riscaldamento globale, dell’innalzamento dei mari, delle precipitazioni estreme e delle temperature sempre più elevate sono già evidenti e riguardano tutti noi. È essenziale comprendere a fondo le cause di questi fenomeni per poter elaborare strategie efficaci che ne mitighino gli effetti e per adottare soluzioni sostenibili che garantiscano un futuro migliore per le generazioni a venire”.

Nel corso della giornata verrà illustrato come si sta muovendo a riguardo il Comune di Latina e sarà l’occasione per ascoltare anche le testimonianze di altri enti partecipanti al convegno.

“Il Comune di Latina – dichiara l’assessore Carnevale – ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di 736mila euro, tramite il quale sono in corso lavori di depavimentazione di piazzale dei Mercanti. Parte dei fondi sono impiegati, invece, in un progetto di educazione ambientale che verrà presentato durante il convegno e che già dal prossimo anno scolastico prevederà la formazione di personale scolastico e studenti”.