Concerto della Banda dei Carabinieri nell’abbazia di Valvisciolo

SERMONETA – L’abbazia di Valvisciolo è pronta a ospitare il concerto della banda dell’Arma dei carabinieri. Venerdì 28 giugno alle 21 la formazione musicale conosciutissima si esibirà in un viaggio ideale nella storia della musica. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Massimo Martinelli. L’ingresso è gratuito.

“Il concerto rinsalda lo stretto rapporto della comunità di Sermoneta con l’Arma dei carabinieri, presidio di legalità e di sicurezza”, spiega la sindaca Giuseppina Giovannoli. Ma è anche un omaggio al Festival Pontino di Musica che quest’anno è giunto alla sua sessantesima edizione: un festival che ha contribuito a far conoscere Sermoneta a livello internazionale, e che ha permesso a migliaia di giovani musicisti di perfezionarsi e fare della musica la loro professione. Anche grazie al Festival Pontino, che prenderà il via la prossima settimana, Sermoneta si è guadagnata il titolo di Città della Musica.

Ospite d’onore del concerto sarà il maestro Marco Lo Russo, talento sermonetano della fisarmonica e artista conosciuto a livello internazionale, che si esibirà insieme all’orchestra in un brano della tradizione musicale francese. Sul palco ci saranno anche due dei tre elementi della banda musicale dell’Arma dei Carabinieri che sono cittadini di Sermoneta: Andrea D’Aprano, fagotto, e Diego Calandrini, clarinetto. “Sono certa che sarà una serata suggestiva, all’ombra della secolare Abbazia grazie alla disponibilità del Priore padre Andrea Rossi. La macchina organizzativa ha lavorato in maniera intensa: uffici comunali, associazione nazionale carabinieri, protezione civile, sponsor. Siete tutti invitati a partecipare”, aggiunge Giovannoli.