Morte Satnam Singh, il presidente del Lazio Rocca convoca tutti i sindaci della provincia di Latina

LATINA – A dieci giorni dai fatti shock che hanno riguardato il bracciante indiano Satnam Singh, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha convocato per oggi una riunione d’urgenza sul tema “Sicurezza sul lavoro e contrasto al fenomeno del caporalato”. All’appuntamento in programma a mezzogiorno nella Sala Tevere della Regione Lazio sono stati chiamati il prefetto Maurizio Falco nella sua nuova veste di Commissario straordinario del Governo per la lotta al Caporalato, il Ministero per l’Agricoltura, la sindaca di Latina Matilde Celentano e gli altri sindaci della provincia Latina, le associazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori C.I.A. e le principali sigle sindacali, Cgil, Cisla, Uil e Ugl.

Intanto anche se manca l’ufficialità è atteso per oggi l’arrivo in Italia della sorella di Sony, la moglie del bracciante agricolo la cui storia ha fatto il giro del mondo. Dopo aver ottenuto i visti la donna verrà a sostenere la vedova in occasione dei funerali che dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni. La magistratura svolti gli accertamenti necessari ha infatti rilasciato la salma ma prosegue l’inchiesta coordinata dal procuratore di Latina Giuseppe De Falco e dalla Pm Marina Marra. Unico indagato il datore di lavoro di Navy, Antonello Lovato, per omicidio colposo e omesso soccorso, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi.

Per la riunione in regione salterà la conferenza dei sindaci per la Sanità che avrebbe dovuto raccogliere oggi i pareri dei primi cittadini della provincia di Latina sull’atto aziendale della Asl di Latina presentato la scorsa settimana dalla commissaria Sabrina Cenciarelli. La riunione è stata riconvocata per lunedì.