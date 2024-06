Operazione del Nas a Terracina, Pontinia e Aprilia: sequestrati 320 kg di alimenti

LATINA – I carabinieri del Nas di Latina hanno eseguito una serie di ispezioni nei comuni di Terracina, Pontinia e Aprilia volte a scoprire irregolarità nel settore alimentare. Le attività hanno portato al sequestro di circa 320 kg di merce. In particolare presso un ingrosso alimentare del comune di Aprilia è stata sequestrata una quantità di pasta fresca pari a circa 120 kg, poiché il responsabile, sanzionato per un importo di 2mila euro, non aveva rispettato le procedure di autocontrollo previste per la conservazione. Un altro sequestro ha riguardato un ristorante di Terracina, dove sono stati scoperti formaggi, salumi e carne del peso complessivo di 200 chili privi di tracciabilità. Il titolare è stato multato per 1500 euro. A Pontinia, infine, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, tali da richiedere l’intervento immediato della Asl, che ha disposto la sospensione insieme a una sanzione di mille euro.