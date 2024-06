Sezze, manutenzione straordinaria e messa a norma dell’Istituto Comprensivo Valerio Flacco

SEZZE – Hanno preso il via con la fine delle scuole, annunciati dall’amministrazione comunale di Sezze, gli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’Istituto Comprensivo Valerio Flacco. Le operazioni prevedono una serie di interventi urgenti finalizzati all’efficientamento energetico e alle sistemazioni esterne della struttura. I lavori comprendono la sistemazione del locale interrato con la realizzazione di un pavimento in cemento industriale e un locale deposito sotto la palestra; la riqualificazione degli spogliatoi e della palestra con la realizzazione di box doccia, il ripristino parziale del parquet, l’eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura e la sostituzione dei fan-coil con ventilconvettori e dei proiettori illuminanti. È prevista anche la tinteggiatura degli spogliatoi e della palestra, oltre alla sostituzione degli infissi esterni con serramenti a taglio termico realizzati in profilati estrusi in alluminio preverniciato, comprendenti parti fisse, scorrevoli e porte-finestre, la sostituzione degli infissi interni, in particolare le porte di tutti i bagni, nuovi generatori termici delle due centrali termiche e la sostituzione dell’ascensore con un nuovo ascensore a trazione oleodinamica, con portata fino a 480 Kg. All’esterno, infine, sarà effettuata l’installazione di un impianto di illuminazione con lampade a Led, la verniciatura delle ringhiere e la sistemazione degli spazi all’aperto. “La manutenzione straordinaria dell’Istituto Comprensivo Valerio Flacco – ha spiegato il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi – rappresenta un passo fondamentale per garantire un ambiente sicuro, accogliente e moderno ai nostri studenti e al personale scolastico. L’efficientamento energetico e le sistemazioni esterne sono interventi necessari che miglioreranno significativamente la qualità degli spazi scolastici. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto che abbiamo ereditato e che portiamo a compimento. Sono certo che questi lavori porteranno grandi benefici alla nostra comunità scolastica”.