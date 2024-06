Libri nel Parco, prossimi appuntamenti con Mario Leone e Barbara Schiavulli

SABAUDIA – Dopo l’appuntamento inaugurale con il professor Rino Caputo, prosegue la rassegna “Libri nel Parco – quando la cultura incontra la natura” giunta alla sua decima edizione. Nela corte comunale di Sabaudia i prossimi due appuntamenti sono previsti giovedì 20 giugno alle 18.30 e il giorno successivo, venerdì 21 stessa ora nella corte comunale di Sabaudia.

“Quest’anno – spiegano gli organizzatori di Sabaudia Culturando – l’evento si arricchisce di un incontro dedicato a un’opera fondamentale per la storia del pensiero federalista europeo: “Il Manifesto di Ventotene e il Seminario. 40 anni di formazione federalista”. Durante l’incontro, interverrà l’autore di “La mia solitaria fierezza”, Mario Leone, Direttore dell’Istituto Altiero Spinelli per guidare i partecipanti attraverso le pagine del Manifesto di Ventotene e per parlare delle esperienze formative che ne sono scaturite nei decenni successivi. Sarà un’occasione per riflettere sul passato, presente e futuro del federalismo europeo e sulla rilevanza delle idee contenute nel Manifesto nel contesto attuale.

Il terzo appuntamento di “Libri nel Parco” vedrà protagonista, sempre nella Corte Comunale di Sabaudia, il libro “Burqa Queen” di Barbara Schiavulli. La discussione sarà moderata dalla giornalista Graziella Di Mambro. La storia di tre donne dopo la riconquista del potere dei talebani in Afghanistan. Per 20 anni si erano rimboccate le maniche per costruire una società civile, ora uccisa, evacuata o nascosta. Le tre arrancano per sopravvivere un giorno dopo l’altro immerse nella disperazione di un genere che gli estremisti stanno cercando di cancellare. Hanno capito che ci sono solo due alternative: soccombere o reagire.

“Vi invitiamo a partecipare numerosi a questi appuntamenti imperdibili con la cultura e la storia, certi che il dibattito e la condivisione di idee contribuiranno ad arricchire il nostro percorso comune verso un’Europa e un mondo più coeso e solidale”, è l’invito dell’Associazione Sabaudia Culturando. La manifestazione si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sabaudia e della Banca BCC del Circeo e Privernate.