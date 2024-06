Premio Letterario Sportivo Invictus, in cinquina: Longo, Sabatini, Capurso, Masciaga e Petrovic

LATINA – E’ stata scelta la cinquina finalista del Premio Letterario Sportivo Invictus, organizzato dalla casa editrice Lab DFG, con la compartecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, con il sostegno del Comune di Cisterna di Latina, della Regione Lazio, dell’Istituto del Credito Sportivo e con il patrocinio della Fondazione Roffredo Caetani, dell’ Associazione Italiana Editori, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Prossimo appuntamento a Cisterna, a Palazzo Caetani, il 12 settembre 2024 per la serata conclusiva e la proclamazione del vincitore.

Arrivano all’ultima fase della gara: La forma dei sogni di Andrej Longo – Sellerio; Il mio calcio furioso e solitario di Walter Sabatini – Piemme; La piuma del ghetto di Antonello Capurso – Gallucci Bros; Ci alleniamo anche se piove di Andrea Masciaga (alias Nonèpiùdomenica) – Rizzoli; Drazen Petrovic di Lorenzo Iervolino – 66thand2nd. “Sono stati scelti titoli e opere di grande spessore, come lo sono tutte quelle che hanno preso parta a questa edizione – commenta l’editore Giovanni Di Giorgi – . Faccio un auguri di buon lavoro a giurati e grandi lettori, che avranno un compito non facile, dovendo scegliere il libro vincitore. E’ un premio in costante crescita, che rappresenterà i premi letterari italiani, insieme allo Strega e ai Lucca Comics, alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, che vedrà ospite d’onore l’Italia. E’ il risultato di un lavoro di squadra, di cui vado fiero”.

Nello Spazio Culturale WeGil di Trastevere a Roma presenti tra gli altri, Maria Buttigieg, Prima Segretaria dell’Ambasciata di Malta in Italia, la dott.ssa Rosaria Giannella, Direttrice Generale per le politiche giovanili del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’On. Salvatore La Penna, vice presidente della Commissione agricoltura e ambiente della Regione Lazio, l’avvocata Civita Di Russo, vice capo di gabinetto vicaria della Regione Lazio.

Giunto alla quinta edizione, il concorso ha visto quest’anno la partecipazione di circa 150 titoli pubblicati nel 2023, tra i quali la giuria, presieduta dal bicampione olimpico Davide Tizzano, ha scelto i cinque che si contenderanno l’ambito titolo nella serata finale, in programma il 12 settembre prossimo a Palazzo Caetani, Cisterna di Latina. Libri finalisti che, insieme a tutti gli altri pervenuti alla giuria quest’anno, saranno donati alla biblioteca dello sport inaugurata proprio dalla Lab DFG al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

Gabriele Brocani, Direttore Artistico del Premio Invictus ha svelato anche le due opere che rappresenteranno la Repubblica di Malta, ospite d’onore 2024: Goal di Carmel Baldacchino, L’ahhar sajf ta’ Berlin (L’ultima estate di Berlino) di Mark Vella (edizione originale di Federico Buffa e Paolo Frusca).

Nelle passate quattro edizioni hanno vinto: nel 2020 La via perfetta, di Daniele Nardi, con Alessandra Carati; 2021 ex-aequo La cena degli dei di Marino Bartoletti (Gallucci) e Le Canaglie, di Angelo Carotenuto (Sellerio); nel 2022 Il diamante è per sempre, di Mario Salvini (Terre di Mezzo) e lo scorso anno 2023 Pantani per sempre, di Davide De Zan (Libreria Pienogiorno).