Alessandro D’Avenia al teatro romano di Minturnae con “L’Odissea e l’arte di essere mortali”

MINTURNO – Il primo grande evento de “I Giorni dell’Appia. Oltre l’Unesco” e al Teatro Romano di Minturnae con “L’Odissea e l’arte di essere mortali” e l’autore Alessandro D’Avenia. L’appuntamento, in programma venerdì 22 settembre alle 21,15, è anche l’ultimo incontro della rassegna di Libri sulla Cresta dell’Onda, realizzato dall’Associazione culturale Tuttilibri di Formia in collaborazione con la Provincia di Latina, i Musei Nazionali Lazio e il Parco Riviera Di Ulisse.

“Resisti, cuore. L’Odissea e l’arte di essere mortali”, è il libro con cui Alessandro D’Avenia, scrittore e sceneggiatore, ripercorre i ventiquattro canti del poema come un’arte di vivere, e lo fa risplendere di tutta la sua luce. Lo fa come studioso, come insegnante che da anni ne promuove la lettura integrale ad alta voce, come intellettuale abilissimo nell’interpretare lo spirito del tempo. E nel raccontare le peripezie di Ulisse ritrova la propria esperienza personale e il percorso di ogni uomo verso il proprio originale compimento esistenziale.

Per prenotare https://www.ticketone.it/artist/alessandro-davenia/

oppure

https://go2.it/…/alessandro-d-avenia-l-odissea-e-l…/7783

Info: Libreria Tuttilibri-Formia 0771.324159