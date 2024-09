Premio di letteratura sportiva Invictus, vince “La Forma dei sogni” di Andrej Longo

LATINA – È “La forma dei sogni” di Andrej Longo, per Sellerio, a trionfare al Premio Letterario Sportivo Invictus 2024, ideato dalla casa editrice Lab DFG. Si è conclusa così giovedì sera la 5° edizione del concorso che ha aperto un punto d’osservazione e di discussione qualificato e credibile sulla letteratura sportiva italiana. Il premio, organizzato con il contributo del Ministero per lo Sport e i Giovani e con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Cisterna di Latina, dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, del Comune di Sermoneta e della Fondazione Roffredo Caetani, è diventato il più importante riconoscimento del settore per autori e case editrici, al punto da essere selezionato, insieme allo Strega e ai Lucca Comics, per rappresentare i premi letterari italiani alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, dove l’Italia sarà ospite d’onore a 36 anni dall’ultima volta.

“Si legge sport, si scrive vita”, ribadisce l’editore di Lab Dfg, ideatore del Premio Giovanni Di Giorgi cui va il merito di aver dato alle storie di sport la dignità che meritano nel mondo letterario, dopo essere stato folgorato dalla biografia di Andre Agassi “Open”.

Nel corso della cerimonia finale, tenutasi all’interno del Palazzo Caetani a Cisterna, partecipatissima nonostante la pioggia che ha costretto l’organizzazione a spostarsi all’interno nei locali della biblioteca comunale, è stato assegnato anche il Premio Atleta Invictus che è andato all’opposto francese campione olimpico a Parigi 2024, atleta del Cisterna Volley, Theo Faure, e alla cinque volte campionessa paralimpica di tiro con l’arco Paola Fantato.

Nel libro vincitore di Andrej Longo, sullo sfondo di una Napoli infiammata dal suo folle e profondo amore per il calcio si muovono i protagonisti di un noir . Al secondo posto è arrivata “La piuma del ghetto” di Antonello Capurso (Gallucci Bros). Seguono nell’ordine: “Drazen Petrovic” di Lorenzo Iervolino (66thand2nd); “Il mio calcio furioso e solitario” di Walter Sabatini (Piemme); “Ci alleniamo anche se piove” di Andrea Masciaga e Gianluca Bavagnoli (Rizzoli).

Tra le novità della quinta edizione c’è anche la prima edizione della Masterclass Book Invictus. Undici under 30 hanno avuto l’opportunità, all’interno del suggestivo Castello Caetani di Sermoneta, di seguire lezioni riguardanti lo storytelling sportivo. Lezioni tenute da un corpo docenti di grande caratura: Marco Bellinazzo; Dario Ricci; Katja Centomo; Sandro Fioravanti; Federico Vergari. Quest’ultimo ha anche ottenuto il premio Invictus School. Un’iniziativa, giunta alla terza edizione, che coinvolge le scuole del Comune di Cisterna di Latina. Gli studenti e le studentesse del Campus dei Licei Ramadù hanno premiato, nell’ambito di un percorso di lettura durato tutto lo scorso anno, il titolo che ha saputo maggiormente stimolare la loro curiosità: “Emozioni: 60 anni di storia d’Italia attraverso 15 sfide sportive”, per Lab DFG.