Gatto d’Oro alla Commissaria della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli

LATINA – E’ stato assegnato alla dottoressa Sabrina Cenciarelli, Direttrice Generale della ASL di Latina, il prestigioso Gatto d’Oro – Premio Speciale People, nell’ambito della trentesima edizione della manifestazione “La notte dei Gatti”, tenutasi sabato 7 settembre, nei Giardini del Palazzo Comunale di Latina presente la Sindaca di Latina, Matilde Celentano. I riconoscimenti assegnati ogni anno in questa manifestazione, nata da un’idea dell’imprenditore Virginio Moro e patrocinata dalle Amministrazioni comunale e provinciale di Latina, premiano le personalità del territorio pontino che si sono distinte nei diversi campi della cultura e del sociale. A presentare la serata c’erano il giornalista RAI Amedeo Goria e l’attrice e sceneggiatrice Karin Proia.

Alla dott.ssa Sabrina Cenciarelli, in particolare, è stato riconosciuto il grande impegno per la concretizzazione del nuovo concetto di medicina, basato sulla necessità di promuovere una Sanità che comprenda salute e stato socio economico e culturale delle persone, il cosiddetto “Welfare”. “In un territorio importante che ha necessità di crescita – ha commentato la Direttrice – tutti giorni il personale della mia Azienda si impegna nel socio-assistenziale. Alcuni sono presenti con me questa sera, i dottori Paolo Nucera, Roberto Fava, Luigi Rossi, Nello Salesi, le dottoresse Maria Colonna e Rosa Midolo, il prof. Fabio Ricci, tutti convinti del lavoro di squadra che portiamo avanti ogni giorno”. Nel congratularsi con lei che da pochi mesi è alla guida della ASL pontina, la Sindaca, la dott.ssa Matilde Celentano, ha ricordato il nuovo Atto Aziendale, per la prima volta approvato da tutti i 33 Sindaci del territorio e si è congratulata con la Direttrice Cenciarelli “guida sicura” per le “tantissime cose realizzate: l’inaugurazione del nuovo reparto di Cardiologia, il nuovo Pronto Soccorso a Formia, le nuove Case e Ospedali di Comunità, la sinergia con l’Università Sapienza – Polo Pontino, l’Ordine dei Medici, e le Associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio”. Cosa ci dobbiamo aspettare ancora – ha chiesto la Sindaca Celentano e la dott.ssa Cenciarelli ha risposto: “Molto! C’è ancora molto da fare visto che abbiamo intenzione di cambiare il volto di questa Sanità, in sinergia con le Istituzioni. Urge incentivare il discorso sulla Prevenzione, gli Screening e con l’Ottobre Rosa, puntiamo a una grande partecipazione popolare”.

Durante la serata musica live con Daniela Martani e Cristiano Giunti.