Tutto pronto a Norma per “Motori e Rosse Emozioni”

Tutto pronto a Norma per la nona edizione di “Motori e Rosse Emozioni”, l’evento motoristico tra i più affermati a livello regionale. Gli organizzatori dello Scuderia Ferrari Club Norma hanno lavorato su una serie di novità, a partire dalla data aggiuntiva: oltre alla kermesse di domenica 15 settembre, con le spettacolari esibizioni sul “Circuito Norbano”, sarà proposto sabato 14 un gustosissimo antipasto in piazza Roma, nel pieno centro storico del paese. A partire dalle 18 saranno esposte tante affascinanti vetture e sarà illustrato l’intero programma. Alle 21.30 il presidente Benedetto Catalani e tutto lo staff vivranno un momento particolarmente emozionante, dedicato a un amico recentemente venuto a mancare: consegneranno infatti una targa in ricordo di Gianni Belli, papà del pluripremiato pilota Davide. Un’altra targa andrà poi all’associazione “LatinAutismo”, importante realtà al servizio delle persone autistiche. A tal proposito gli organizzatori promuoveranno durante la due giorni la vendita di cappellini e portachiavi dedicati a “Motori e Rosse Emozioni” e, come vuole la tradizione, destineranno parte del ricavato all’associazione stessa.

La domenica, invece, si inizia come di consueto alle 10 del mattino sul suggestivo “Circuito Norbano”, allestito naturalmente nel massimo rispetto delle norme di sicurezza. Le prime a sfrecciare saranno le auto storiche, Gran Turismo e Sport, con una vetrina riservata al “Club Track Day”. Dalle 11 alle 11.40 sarà la volta delle attesissime vetture Ferrari, mentre il blocco successivo, fino alle 12.20, sarà dedicato alle vetture da competizione. Stessa scaletta nel pomeriggio, dalle 16,15 alle 19, con lo spazio ai bolidi di Maranello programmato dalle 17.20 alle 17.50. Parteciperanno tante realtà già ammirate in passato, Scuderia Ferrari Club in primis, ma anche numerose new entry per l’evento di Norma. I fantastici bolidi, nei momenti di pausa, potranno essere ammirati nella Welcome Area, arricchita quest’anno dalla presenza degli stand della “Borsa scambio, modellismo, giocattoli d’epoca, pittura e varie”, un’esposizione ad ingresso libero aperta dalle 9 alle 18 di domenica.