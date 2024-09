Latina, Valeria Campagna tra i 60 giovani under 30 che stanno cambiando la politica in Italia

LATINA – Valeria Campagna, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Latina e vicesegretaria regionale del PD Lazio, è stata premiata ieri tra i 60 giovani under 30 che stanno contribuendo a plasmare il futuro del Paese. L’evento è promosso dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione con il magazine “Politica”.

«È un grande onore ottenere questo riconoscimento, che mira a valorizzare le storie delle ragazze e dei ragazzi che si impegnano dentro e fuori le istituzioni per migliorare i propri territori e il

Paese intero. Mi auguro che questo premio sia d’incoraggiamento per tutte e tutti i giovani che credono in una politica fatta di inclusione, giustizia sociale e partecipazione e che decidono di impegnarsi al servizio delle proprie comunità», ha dichiarato Campagna. «Il mio impegno è sempre stato per una politica vicina alle persone e per costruire un futuro migliore per Latina e per il Paese».

Valeria Campagna, 27 anni, è stata la più giovane consigliera comunale eletta in Italia nel 2016 e da allora ha continuato a lavorare per rendere la politica accessibile e aperta ai giovani, con particolare attenzione alle questioni sociali e ai diritti civili.

La cerimonia di premiazione si è tenuta la sera del 27 settembre a Roma e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco di Roma, del direttore de L’Espresso e delle altre giovani promesse che stanno influenzando il panorama politico italiano.